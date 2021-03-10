В 2020 году в Татарстане выявили 18 «черных кредиторов»

В прошлом году в Татарстане выявлено 24 организации с признаками нелегальной финансовой деятельности, в числе которых 18 «черных кредиторов». Об этом сообщили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Материалы по ним переданы в правоохранительные органы.

«Черные кредиторы» — это компании, которые выдают кредиты и займы нелегально, без соответствующего разрешения или лицензии Банка России. Такие компании могут маскироваться под микрофинансовые организации или ломбарды, однако на самом деле они ими не являются.

Обычно такие компании выдают займы «без справок и поручительств» под очень высокие проценты. Как правило, клиент даже не знает о размере процентов. Мошенники также могут использовать преступные схемы, чтобы обманом завладеть деньгами клиента и его имуществом.

В Нацбанке напомнили признаки нелегальных кредиторов:

если требуют предоплату за кредит (мошенники требуют взнос за проверку кредитной истории, страховку, комиссию за перевод);

используют данные заемщика в своих целях (мошенники могут взять кредит на имя клиента или обнулить его счета, если документы и данные банковских карт попали им в руки);

также мошенники могут обманом заставить клиента подписать договор с условиями, которые гораздо хуже тех, которые ему пообещали вначале.

«Прежде чем обращаться за услугами в ту или иную финансовую организацию, проверьте, есть ли компания в реестре Банка России. Узнать, легально ли работает компания, можно сайте Банка России или в мобильном приложении ЦБ онлайн. Не соблазняйтесь излишне заманчивым предложением, внимательно читайте договор», — напомнили в Нацбанке по РТ Волго-Вятского главного управления ЦБ РФ.

Ранее в Татарстане задержали мошенников, которые заполучили 3,5 млн под видом оказания помощи в получении кредитов.

Ольга Плешкова