Ученые рассказали об опасности «нигерийского» штамма коронавируса
Вирусолог из Нигерии Сандея Омнилабу рассказал, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может иметь более высокую патогенность. Об этом пишет Express.
— Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания, — отметил специалист.
При этом штамм, выявленный в Нигерии, имеет такую же высокую скорость распространения. Один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи, отмечает Омнилабу.
Мутации — естественное явление для вируса, но появление более тяжелых форм заболевания, вызванных новым штаммом, требует тщательного изучения.
Ранее ученые предупредили о том, что новый «британский» штамм коронавируса может повысить заболеваемость среди детей.
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