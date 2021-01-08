Ученые рассказали об опасности «нигерийского» штамма коронавируса

Вирусолог из Нигерии Сандея Омнилабу рассказал, что новый штамм коронавируса, обнаруженный в стране, может иметь более высокую патогенность. Об этом пишет Express.

— Что мы можем сказать с клинической точки зрения, так это то, что у нас больше людей, имеющих более серьезные признаки и симптомы заболевания, — отметил специалист.

Фото: Ринат Назметдинов

При этом штамм, выявленный в Нигерии, имеет такую же высокую скорость распространения. Один человек может передать болезнь одновременно четырем или пяти членам семьи, отмечает Омнилабу.

Мутации — естественное явление для вируса, но появление более тяжелых форм заболевания, вызванных новым штаммом, требует тщательного изучения.

Ранее ученые предупредили о том, что новый «британский» штамм коронавируса может повысить заболеваемость среди детей.



Татьяна Леухина