Синоптики предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре в среду

В Татарстане ночью и днем 10 марта ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра РТ.

Завтра на территории республики прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный северо-западный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня синоптики рассказали о погоде в Татарстане на этой неделе. По их данным, в республику придет похолодание. Ночные температуры будут достигать до -29 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в марте температура воздуха в Татарстане будет ниже нормы.

Татьяна Леухина