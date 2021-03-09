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Синоптики предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре в среду

17:29, 09.03.2021
Синоптики предупредили татарстанцев о метели и сильном ветре в среду
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Татарстане ночью и днем 10 марта ожидается ухудшение погодных условий. Соответствующий прогноз опубликовали синоптики Гидрометцентра РТ.

Завтра на территории республики прогнозируется метель с ухудшением видимости до 1—2 км и сильный северо-западный ветер порывами до 15 м/с.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Сегодня синоптики рассказали о погоде в Татарстане на этой неделе. По их данным, в республику придет похолодание. Ночные температуры будут достигать до -29 градусов.

Профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что в марте температура воздуха в Татарстане будет ниже нормы.

Татьяна Леухина
Общество Татарстан
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