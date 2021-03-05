Эксперт КФУ рассказал, какая погода ждет татарстанцев 8 марта

Фото: Максим Платонов (архив)

В понедельник, 8 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями и снег. Температура воздуха днем составит -3 градуса, ночью опустится до -13 градусов, сообщил профессор кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ, профессор Юрий Переведенцев.

Он предупредил, что на республику надвигается атлантический циклон, который принесет порывистый ветер и гололедицу. В марте, по его словам, температура воздуха в Татарстане будет ниже нормы.

«По климатическим меркам в марте температура воздуха должна быть минус 3,9 градуса, что на 0,5 градуса ниже нормы», — приводит слова Переведенцева медиапортал КФУ. Он также обратил внимание, что по прогнозам Гидрометцентра РТ, в Татарстане в текущем месяце выпадет больше месячной нормы осадков.

Фото: Максим Платонов (архив)

Переведенцев сообщил, что 9 марта в республике похолодает: дневные температуры опустятся до -11 градусов, ночные — до -17 градусов. В ночь с 10 на 11 марта ожидается до -22 градусов.

Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на праздничные выходные. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, в понедельник же в республику вернется метель.

Татьяна Демина