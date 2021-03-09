Синоптики Татарстана дали прогноз на предстоящую неделю

Гидрометцентр Татарстана дал прогноз погоды на предстоящую неделю.



В среду, 10 марта, ожидается облачная погода и небольшой снег, местами метель и северо-западный ветер до 15 м/с. Ночью и утром температура воздуха будет достигать -11..-16˚, на северо-западе республики холоднее — до -21˚.

11 марта, в четверг, синоптики прогнозируют еще более холодные погодные условия — температура при прояснениях понизится до -20..-25˚, в низких местах будет достигать до -29˚. Существенных осадков не будет, но днем может пойти небольшой снег. Днем температуры составят -12..-17˚.

12 марта, в пятницу, ночью и утром температура будет составлять -16..-21˚, местами до -25˚, днем — от -7 до -12˚.Ночью — небольшой снег.

Предварительно, в субботу, 13 марта, ночью и утром температуры составят до -15..-20˚, днем ожидается -5..-10˚. Осадки маловероятны, отметили синоптики.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в среду, 9 марта, в Татарстане местами шел снег, температуры в полдень колебались от -3 до -11°. В прошедшие сутки в республике из-за влияния активного циклона и его атмосферных фронтов было пасмурно, временами снег и метели, днем — ветер порывами до 20 м/с, ночью в отдельных районах с туманом.

Маргарита Головатенко