Посол России в Турции рассказал об угрозах

Посол России в Турции Алексей Ерхов рассказал, что ему постоянно поступают угрозы и оскорбления.

«Из последних, то, что нападало вчера вечером и сегодня утром, такие вещи как: «Мы возведем небоскребы из черепов ваших военных» и «Заплатите цену за каждую каплю пролитой вами крови» и так далее», — процитировал дипломат в интервью телеканалу «Звезда».

Он добавил, что относится к угрозам серьезно, поскольку речь идет не только о нем, но и о России в целом, а также о всех российских гражданах.

Напомним, что в декабре 2016 года во время выступления на открытии фотовыставки в Анкаре был застрелен российский посол Андрей Карлов. Нападение совершил радикально настроенный сотрудник турецкой полиции Мевлют Алтынташ, он был убит местными силами безопасности.