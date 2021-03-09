После пожара на птицефабрике «Державинская» выявили ряд нарушений

Фото: прокуратура РТ

Прокуратура Лаишевского района Татарстана и специалисты ГУ МЧС России по РТ провели проверку по факту пожара на птицефабрике «Державинская» и выявили несколько нарушений требований пожарной безопасности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Среди нарушений: отсутствие пожарной сигнализации в административном корпусе, цехах и на складе готовой продукции и системы оповещения людей о пожаре, а в зданиях котельной и кормоцехе нашли поврежденные электрические приборы. В момент самого пожара сотрудники предприятия не смогли отключить электроэнергию, так как не имели свободного доступа к щитку управления.

Фото: прокуратура РТ

По результатам проверки в адрес управляющего птицефабрикой внесено представление об устранении нарушений и привлечении виновных к ответственности. Также в отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по статье о нарушении требований пожарной безопасности.

Пожар на фабрике «Державинская» произошел 1 марта. Никто не погиб и не пострадал. После инцидента прокуратура организовала проверку соблюдения требований пожарной безопасности на предприятии. На пожаре погибли 45 тысяч куриц, еще 90 тысяч спасли.

