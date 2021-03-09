Гузель Яхина приедет в Казань с новой книгой в начале мая

Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Сегодня писательница Гузель Яхина презентовала свой новый роман «Эшелон на Самарканд». Она рассказала корреспонденту «Реального времени», что приехать с новой книгой в Казань планирует в начале мая:

— Я обязательно представлю роман татарстанцам в новом здании Национальной библиотеки РТ, в Доме-музее Аксенова и очень хочу приехать в Свияжск, тем более что действие одной главы романа происходит именно там. Вообще все мои романы или начинаются в Казани, а я очень люблю этот город, или разворачиваются на берегах Волги. Есть в моей семье похожая история ­– моего дедушку еще ребенком в 1922 году отправили в Туркестан, чтобы спасти от голода. Он выжил — это все, что известно. Я знаю, что такие поезда ходили с казанского вокзала, первый ушел в конце 1921 года в Москву, и далее они отправлялись в Петроград, Харьков, позднее — в Туркестан. Интересно, что первая большая сцена книги происходит в казанском Дворянском собрании — там был размещен эвакопункт №1 для детей. И это правда — я нашла тому подтверждение в Национальном архиве РТ. Мне это показалось замечательной идеей — голодные беспризорники во дворце.

Книга вышла из печати 9 марта тиражом более 70 тысяч экземпляров. Издатель Елена Шубина анонсировала также выход электронной книги, аудиоверсии, сообщила, что эксперты начали работать над переводами. Сама Яхина отметила, что ей уже поступили предложения об экранизации романа.

Анна Тарлецкая