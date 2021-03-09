Гузель Яхина презентовала новый роман «Эшелон на Самарканд»

9 марта Гузель Яхина презентовала свой новый роман «Эшелон на Самарканд». В этот же день книга вышла из типографии, а на прилавках магазинов она появится в ближайшие дни. Как и в двух первых романах, действие происходит в начале прошлого века, а именно в 1923 году. В страшное время голода в Поволжье несколько десятков детей из Казани отправляют в сытые земли Средней Азии. Сама автор называет свое произведение романом-путешествием и своего рода «красным истерном».

На онлайн-пресс-конференции Гузель Яхина, лауреат премий «Большая книга» и «Ясная Поляна», автор бестселлеров «Зулейха открывает глаза» и «Дети мои», рассказала о том, как создавалась новая книга:

— Изначально была задумана небольшая повесть про друзей-мальчишек, которые встречаются в колонии для дефективных детей на острове Свияжске. Но постепенно, при погружении в фактуру, небольшая история переросла в роман. Голод в Поволжье ведь длился не два года, как принято считать, на самом деле — пять лет. Материал кричал сам за себя, а я изучала и письма тех, кто голодал тогда, и им надо было отдать дань уважения. Я постепенно отошла от истории мальчиков и переключилась на взрослого человека, который и стал главным героем, — это молодой фронтовик Деев, прошедший Гражданскую войну, мужчина ближе к 30 годам, начальник эшелона. А голод скорее стал важным, но невидимым героем романа.

Гузель Яхина рассказала, что опиралась на источники о голоде тех лет — «Солнце мертвых» Ивана Шмелева, «Бессарабские были» Ильи Митрофанова. Жертв голода было более 5 млн человек, а книг написано так мало — этим тема и привлекла автора. При этом Яхина отметила, что книга должна быть нестрашной, рассказать о голоде увлекательно. Выбран жанр путешествий, придуманы приключения героев и введена любовная линия.

Анна Тарлецкая