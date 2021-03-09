Москвина о песне Моргенштерна в фигурном катании: «Надо пробовать»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина считает возможным использование песен музыканта Моргенштерна в программах в фигурном катании. При этом она полагает, что пока его произведения слишком молодежные для фигуристов и членов жюри.

«Вот, кстати, эту фамилию (Моргенштерн) я знаю. Они (фигуристы) приносят мне, я говорю: «Музыка интересная, но тот зритель, который придет на фигурное катание, и тот технический специалист, судья, он эту музыку не оценит». Потому что пока она слишком молодежная. Если тебе нравится эта музыка — слушай, но для катания, для того, чтобы результат был, я эту музыку не посоветую.

А вдруг придет какой-то постановщик современный и скажет: «Я могу, я придумаю, вот я такое сделаю». Я смелая, я скажу: «Давай, пробуй». А потом, если не получится, я переделаю. Но все равно надо пробовать, нельзя быть в рамках того, что было 100 лет тому назад», — сказала Москвина.

Алишер Моргенштерн. Фото: скриншот.

Алишер Моргенштерн — один из самых популярных рэп-исполнителей в России. Музыкант вошел в тройку самых упоминаемых персон в соцсети в «ВКонтакте» по итогам 2020 года. По популярности он уступил только президенту России Владимиру Путину и артистам корейской поп-группы BTS.

Москвина тренирует две ведущие российские пары — чемпионов Европы 2020 года Александру Бойкову/Дмитрия Козловского и победителей Финала Кубка России — 2021 Анастасию Мишину/Александра Галлямова.

Напомним, накануне в «Реальном времени» вышел материал, посвященный главным людям в российском фигурном катании.