Путин и COVID-19 стали самыми упоминаемыми в 2020 году в соцсети «ВКонтакте»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент РФ Владимир Путин стал самой упоминаемой персоной 2020 года по версии соцсети «ВКонтакте». Главу государства упоминали 18,6 млн раз.

В тройке лидеров среди персон также находятся артисты корейской поп-группы BTS (8,6 млн) и рэпер Моргенштерн (3,2 млн).

В этом году обсуждались также Александр Лукашенко, Дональд Трамп, Хабиб Нурмагомедов и Алексей Навальный.

Среди самых обсуждаемых событий и тем лидирует пандемия коронавируса, которую пользователи за год упомянули 53,2 млн раз, говорится в исследовании. Далее в топ-3 самоизоляция (39,4 млн) и поправки в Конституцию России (3,9 млн).

Важными событиями для пользователей также стали выход новой приставки PlayStation, протесты в Белоруссии, вручение премии «Оскар» и даже протесты в Хабаровске.