В России расширили возможности досрочного выхода на пенсию

Фото: Илья Репин (архив)

В России в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, будут засчитывать периоды обучения и дополнительного профессионального образования, в том числе курсы повышения квалификации. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Новый порядок распространяется на все категории работников, которые имеют право на досрочную пенсию по старости», — сообщается на сайте правительства России. Особенно он актуален для работников сферы образования и здравоохранения.

Чтобы период вынужденного отсутствия на работе засчитывался в стаж работы, необходимо, чтобы в это время за сотрудниками сохранялись рабочие места и зарплата, а работодатели отчисляли за них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, с инициативой о включении времени обучения, получения дополнительного профессионального образования и прохождения курсов в стаж работы, дающий право на досрочную пенсию, выступил Минтруд России.

Татьяна Демина