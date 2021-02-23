В России могут изменить расчет стажа для досрочного выхода на пенсию

Минтруд России подготовил проект изменений в списке работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости, пишет «Российская газета».

Ведомство предложило включать в указанный список, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, которые являются условием выполнения ими определенных видов деятельности.

Сейчас эти периоды не входят в общий стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию, хотя в этот период за сотрудниками сохраняются рабочее место и зарплата, а работодатели отчисляют них взносы на обязательное пенсионное страхование.

Напомним, по российскому законодательству, право на досрочную пенсию имеют работники, выработавшие определенный стаж в профессиях, должностях, производствах и учреждениях (врачи, учителя, работники общественного транспорта и другие).

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Необходимость изменений обосновывается тем, что работники стали чаще обращаться в суды с требованием о включении периодов обучения в общий трудовой стаж, необходимый для досрочного выхода на пенсию. Суды, как правило, удовлетворяют их иски.

Напомним, по данным Росстата, за 2020 год реальный размер назначенных пенсий (с поправкой на инфляцию) вырос на 2,3%. Средний размер назначенных пенсий за прошлый год составил 14 986 рублей.



Татьяна Демина