В Казани тестируют систему автоинформирования рекламодателей с требованием устранить нарушения

Фото: Илья Репин

Управление административно-технической инспекции исполкома Казани в пилотном режиме тестирует систему многократного обзвона рекламодателей в течение дня с требованием устранить нарушения, который прекращается после ликвидации незаконно размещенной рекламы. Нововведение связано с увеличившимся количеством нарушений по ненадлежащему размещению объявлений и плакатов, объявили на «деловом понедельнике».



Всего в прошлом году за ненадлежащее размещение объявлений и плакатов был составлен 461 протокол, это на 20% больше, чем в 2019 году. Количество нарушений порядка размещения средств наружной информации выросло на 12%, до 734. Почти половина таких нарушений связана с несоблюдением требований закона РТ о языках.

Напомним, в Татарстане с 1 февраля проходит конкурс по выявлению ошибок в названиях и надписях на вывесках и информационных табличках на татарском языке. Он продлится до 1 сентября.

В Казани за отсутствие вывесок на двух языках бизнес уже оштрафовали на 1,5 млн рублей.