Контракт на поставку топлива для автобусов, принадлежавший «Татнефти», достался «Роснефти»

Компания «РН-Карт», структура «Роснефти», выиграла конкурс ГУП «Пассажиравтотранс» на заправку машин в 2021—2024 годах. Предыдущий контракт на закупку топлива для петербургских автобусов принадлежал «Татнефть-АЗС-Запад», пишет «Коммерсант».

«Заключение единого договора в 2021 году обусловлено изменившейся за эти годы конъюнктурой рынка», — отметили в «Пассажиравтотрансе».

Отмечается, что выбор в пользу заключения контракта за заправку автобусов с ООО «РН-Карт» обусловлен тем, что в 2019 году «Роснефть» купила Петербургскую топливную компанию (ПТК).

Фото: Ринат Назметдинов

Первоначальная цена контракта составляла 9 млрд рублей. Ее снижение при заключении контракта составило 0,1%.

Ранее сообщалось, что «Татнефть» расширяет свой проект в Туркменистане, который реализуется совместно с туркменской нефтяной национальной компанией «Туркменнебит». Как отметил президент Татарстана Рустам Минниханов, это позволит республике дополнительно добыть 770 тысяч тонн нефти.



Татьяна Демина