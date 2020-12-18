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Проект «Татнефти» в Туркменистане позволит добыть еще более 770 тысяч тонн нефти

12:40, 18.12.2020
Проект «Татнефти» в Туркменистане позволит добыть еще более 770 тысяч тонн нефти
Фото: pixit.com

Дополнительно добыть 770 тысяч тонн нефти Татарстану позволит расширение проекта «Татнефти» в Туркменистане, который реализуется совместно с туркменской нефтяной национальной компанией «Туркменнебит». Об этом сообщил президент республики Рустам Минниханов.

По словам президента РТ, благодаря мероприятиям на двух нефтяных промыслах в туркменской компании уже удалось добыть более 280 тысяч тонн нефти. Сейчас между ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнебит» разработаны планы дальнейшего расширения контракта с охватом дополнительных нефтепромыслов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

ПАО «Татнефть» и ГК «Туркменнебит» подписали допсоглашение о продолжении работ на месторождении Готурдеп до 2028 года — оно расширяет сотрудничество компаний в области повышения нефтеотдачи пластов.

Напомним, в Татарстане рассчитывают увеличить объем перерабатываемой нефти до 23 млн тонн.

Маргарита Головатенко
ПромышленностьНефть Татарстан
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