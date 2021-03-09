В России предложили ограничить рекламу фастфуда

В России предложили ограничить рекламу фастфуда. С такой инициативой выступил директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин.

В своем обращении на имя главы Минздрава Михаила Мурашко Петунин отметил, что эксперты считают, что систематическое употребление фастфуда может привести к проблемам со здоровьем.

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Некоторые зарубежные страны ввели ограничения на рекламу фастфуда. В России же рестораны быстрого питания могут использовать все инструменты для продвижения своей продукции. Это привело к тому, что регулярное посещения таких заведений стало нормой для многих жителей городов.

«В связи с этим прошу вас рассмотреть вопрос о введении в России ограничений на рекламу заведений быстрого питания и их продукции, а именно полностью запретить подобную рекламу в печатных СМИ, сети Интернет, на наружных уличных конструкциях, предназначенных для размещения рекламы, а также рекламу фастфуда на телевидении и радио с 08:00 до 23:00 часов», — приводит RT текст обращения.

Ранее «Реальное время» публиковало материал на тему какие тренды в домашнюю кулинарию принес ковид.

Ольга Плешкова