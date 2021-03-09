В 2020 году россияне сняли со счетов более $28 млрд в иностранной валюте

В прошлом году жители России сняли с банковских счетом более $28 млрд иностранной валюты наличными, что на $5 млрд больше, чем в 2019 году. Самыми популярными валютами для обналичивания стали доллар и евро.

Наиболее активно россияне снимали деньги в марте и декабре 2020-го — более $4 млрд и $3 млрд соответственно, пишут «Известия» со ссылкой на данный Центробанка.

В марте жители России снимали деньги из-за нестабильной ситуации в стране на фоне пандемии коронавируса и введения ограничений на передвижение, считает доцент кафедры финансовых рынков РЭУ им. Г.В. Плеханова Максим Марков. В декабре этому поспособствовал рост инфляции.

По прогнозу аналитика «БКС Мир инвестиций» Егора Дахтлера, в 2021 году не ожидается увеличения объема снятой со счетов иностранной валюты, так как экономика страны постепенно восстанавливается, что ведет к стабилизации доходов граждан.

Фото: pixabay.com

Напомним, по данным кредитных организаций, в июне 2020 года в 11 банках произошел отток $602,4 миллиона. Эксперты связывали это с низкими ставками по валютным вкладам. В октябре прошлого года россияне забрали с валютных вкладов в банках $1,16 млрд, в сентябре — $1,15 млрд.

Татьяна Демина