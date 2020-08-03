Банки Татарстана зафиксировали отток валютных вкладов

Российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов. По данным кредитных организаций, в июне в 11 банках произошел отток 602,4 млн долларов.

По словам руководителя «Абсолют Банка» в Казани Алсу Тазеевой, снижение вкладов связано с низкими ставками по валютным вкладам

«В нашем банке доля рублевых вкладов составляет 92%, в долларах США — 7%, в евро — 1%. С апреля 2020 года доля депозитов в иностранной валюте уменьшилась на 17%. В первую очередь это связано с низкими ставками. Так, максимальная ставка по рублевым вкладам сейчас — 6,9% годовых, а по вкладам в долларах США — только 0,4% годовых», — цитирует Тазееву РБК.

Ранее сообщалось, что объем средств на валютных депозитах за месяц вырос на $721,1 млн, что составляет 0,8%.

