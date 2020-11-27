В октябре жители России забрали с валютных вкладов почти $1,2 миллиарда

В октябре россияне забрали с валютных вкладов в банках $1,16 млрд. Для сравнения, в сентябре — $1,15 млрд. Такие данные приводит «РИА Новости», ссылаясь на материалы Центрального банка РФ.

Наибольший отток иностранной валюты из банков в России в 2020 году был зафиксирован в марте. Тогда россияне забрали $4,5 млрд. Всего с начала 2020 года жители России забрали с валютных вкладов $13 млрд.

Фото: zt16.ru

В этом году россияне стали чаще вносить валюту на текущие счета. Так, в октябре они внесли $854 млн. Общая сумма валюты на текущих счетах жителей РФ достигла $24,4 млрд.

О том, что российские банки столкнулись с оттоком валютных вкладов сообщалось в августе. По данным кредитных организаций, в июне 2020 года в 11 банках произошел отток $602,4 млн.



Татьяна Демина