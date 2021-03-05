Прокуратура начнет проверку после очередного отравления угарным газом в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Прокуратура Татарстана поручила прокурору Приволжского района Казани провести проверку соблюдения требований безопасности при эксплуатации газового оборудования после отравления угарным газом в квартире по улице Дальней. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Инцидент произошел минувшей ночью. 35-летнюю женщину и 7-летнего ребенка госпитализировали в 7-ю больницу с отравлением угарным газом средней степени. Предварительно, к отравлению привело отсутствие тяги.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

При выявлении нарушений прокуратура примет меры реагирования.

Вчера угарным газом в Казани отравилась семья из четырех человек. Надзорное ведомство сообщило о начале проверки.

Татьяна Леухина