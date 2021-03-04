В Казани угарным газом отравилась семья из четырех человек

В Казани утром в четверг, 4 марта, семья из четырех человек отравилась угарным газом в квартире дома 127 на улице Краснококшайской. Об этом сообщает прокуратура РТ.

Женщину госпитализировали в 7-ю горбольницу, а мужчину с детьми в возрасте 15 и 75лет доставили в ДРКБ Казани. У обоих отравление угарным газом легкой степени.

Прокуратура по этому факту организовала проверку. Совместно со специалистами ведомство проверит соблюдение требований законодательства по безопасности использования и содержания газового оборудования. Если будут выявлены нарушения, примут меры прокурорского реагирования.

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин (архив)

Напомним, в конце февраля в Казани отравились угарным газом женщина и двое детей. Инцидент произошел в одной из квартир в доме №35 по улице Гагарина. После этого прокуратура организовала проверку.

Маргарита Головатенко