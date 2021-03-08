Исследование: россияне считают, что политикам и банкирам переплачивают

Большинство жителей России считают неоправданно высокими зарплаты политиков (79%), при этом 10% уверены, что они получают соразмерное своей деятельности вознаграждение. В мире аналогичного мнения в мире придерживаются 74% человек.



В список профессий, представителям которых по мнению россиян платят слишком высокую зарплату, вошли банкиры (61%), полицейские (25%) и программисты (14%), пишет РБК со ссылкой на результаты исследования компании Ipsos.



71% жителей России уверены, что платить могли бы больше соцработникам. Еще 70% посчитали слишком маленькими зарплаты медсестер, а 69% отметили, что недоплачивают лицам, чья работа связана с присмотром и уходом за детьми (няни, сотрудники яслей). Заплату учителей посчитали небольшой 63% опрошенных россиян.

Соразмерную своей деятельности заплату получают бухгалтеры (62%), компьютерные инженеры/программисты (60%), работники магазинов или ассистенты (57%), уверены россияне.



Фото: realnoevremya.ru

Всего в исследовании Ipsos участвовали 20,5 тыс. человек из 28 стран, из них примерно 500 — жители России.



Отметим, что в Татарстане на собеседования по вакансиям с более высокой зарплатой мужчин приглашают чаще, чем женщин.



Татьяна Демина