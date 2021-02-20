Исследование: в Татарстане на высокую зарплату чаще приглашают мужчин, чем женщин

В Татарстане собеседования по вакансиям с более высокой зарплатой мужчин приглашают чаще, чем женщин. Об этом сообщили в сервисе по поиску работы hh.ru. Так, после отклика на вакансии с высокой зарплатой в таких сферах, как высший менеджмент, продажи, маркетинг, автомобильный бизнес и добыча сырья мужчины чаще имеют возможность получить работу.



В среднем разница в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин в Татарстане составляет 10 тысяч рублей — мужчины претендуют на 40 тыс. рублей, а женщины на 30 тыс. рублей в месяц. Наиболее заметна разница в добывающей отрасли (45 тыс. рублей), а также в высшем менеджменте (35 тыс. рублей), в сфере медицины и фармацевтики (20 тыс. рублей).



В Татарстане, напомним, 16% сотрудников компаний сталкивались с кумовством и блатом на работе. Такое явление чаще отмечали мужчины, чем женщины (32% против 24%). Также это более характерно для крупных компаний, свыше 1 тыс. сотрудников, чем для мелких (менее 50 сотрудников).

Фото: pxhere.com

Также известно, что при выборе работы жителя Татарстана, помимо выплачиваемой вовремя достойной зарплаты, важны возможности для карьерного роста, удобное рабочее место, оплата сверхурочной работы и обучение, гибкий график работы и возможность работать удаленно.