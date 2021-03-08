В России за последние сутки выявили 10 253 случая COVID-19

За последние сутки в России подтвердились 10 253 новых случая COVID-19. Из них 12,4% (1 269) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни, сообщает федеральный оперштаб.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 4 333 029 россиян.

Фото: стопкоронавирус.рф

Умерли от COVID-19 за прошедшие сутки 379 жителей России. За весь период пандемии жертвами коронавируса стали 89 473 человека.

Фото: стопкоронавирус.рф

Вылечились от COVID-19 за сутки 10 322 россиянина, общее количество выздоровевших достигло 3 922 246 человек.

Татьяна Демина