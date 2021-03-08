Эксперт рассказал, какие данные категорически нельзя хранить в смартфоне

Специалист по кибербезопасности Андрей Масалович дал советы, как защитить мобильник от взлома и какие данные нельзя хранить в телефоне.

Современный смартфон эксперт сравнил с почтовым ящиком в подъезде.

«Уровень защиты данных на смартфоне сейчас примерно как уровень защиты вашего почтового ящика. Вообще, данные на серверах и компьютерах, смартфонах, подключённых к сети, хранить нельзя, лучше иметь удалённые носители», — цитирует эксперта RT.

Он настоятельно не рекомендует хранить таблички с паролями и учетными записями в телефоне. Менять пароли необходимо раз в квартал. А если на счету много денег, счет можно сделать доступным только из отделения банка. Таким образом, онлайн переводы с него будут недоступны для мошенников.

Также эксперт советует нигде не ставить галочку «запомнить меня». На смартфонах он рекомендует пользоваться функцией «Динамический сменный MAC-адрес», которые позволяют немного скрыть данные пользователя. При этом, пользуясь ей, необходимо отключать Bluetooth.

Запоминать данные банковской карты в личном кабинете интернет-магазинов эксперт не советует, лучше потратить время и ввести данные снова. А в целом, лучше по мере возможности, иметь для работы и личных целей разные смартфоны.



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Ольга Плешкова