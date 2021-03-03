Россиян предупредили о новом способе мошенничества через госуслуги

Мошенники придумали новый способ обмана россиян. Они присылают на электронную почту письмо якобы от портала госуслуг, в котором предлагается ввести номер страхового номера индивидуального лицевого счета (СНИЛС), чтобы получить социальные выплаты.

В письме были элементы, типичные для сообщений с настоящего сайта госуслуг: логотипы в начале и конце письма, похожий шрифт и гиперссылки голубого цвета. Чтобы оформить якобы социальные компенсации, пользователю предлагалось перейти в личный кабинет и обратиться к ведущему юристу Гончаровой Л. В., а для идентификации — указать СНИЛС.

Фото: pixabay.com

Как отмечает «РИА Новости», на то, что письмо отправили злоумышленники, указывает почтовый адрес — info@mybusinessplan.ru. Перейдя по ссылке, пользователь видит окно, в котором предлагается указать номер своей банковской карты для перевода денег.

Ранее в Авиастроительном районе Казани мошенники начали раскладывать в почтовые ящики поддельные счета-фактуры. В них неправильно указан номер лицевого счета, месяц, площадь помещения, количество проживающих лиц, данные по приборам учета, а также неправильно проставлена дата — 31.02.2021.



Татьяна Леухина