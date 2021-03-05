Сборная России стала второй в мужской эстафете на ЧМ-2021 по лыжным гонкам
На чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась мужская эстафетная гонка.
Сборная России в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова стала второй. Россияне отстали на 12 секунд от победителей турнира.
Золотые медали завоевали норвежцы, в составе которых Йоханнес Клэбо обогнал Большунова на самом финише и принес своей команде победу. Третьими стали французы с отставанием от лидера на более чем минуту времени.
Напомним, вчера женская сборная России также стала второй в эстафете.
Спорт
KLÆBO MONSTRO!!!— Os Olímpicos (@osolimpicos) March 5, 2021
Deu um sprint incrível na subida e deixou o Bolshunov pra trás!!
Mais uma vitória da NOR!!
Bronze para a FRA pic.twitter.com/XhOmpTI00U
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