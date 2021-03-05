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Сборная России стала второй в мужской эстафете на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

17:07, 05.03.2021
Сборная России стала второй в мужской эстафете на ЧМ-2021 по лыжным гонкам

На чемпионате мира — 2021 по лыжным гонкам в немецком Оберстдорфе состоялась мужская эстафетная гонка.

Сборная России в составе Алексея Червоткина, Ивана Якимушкина, Артема Мальцева и Александра Большунова стала второй. Россияне отстали на 12 секунд от победителей турнира.

Золотые медали завоевали норвежцы, в составе которых Йоханнес Клэбо обогнал Большунова на самом финише и принес своей команде победу. Третьими стали французы с отставанием от лидера на более чем минуту времени.

Напомним, вчера женская сборная России также стала второй в эстафете.

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