В Татарстане обещают метель и гололедицу, днем до -7˚

В Татарстане 8 марта обещают облачную погоду. На территории республики будет идти снег, местами ночью и утром осадки могут усилиться. В отдельных районах синоптики прогнозируют метель, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.



Минимальная температура воздуха ночью -9..-14˚C, утром может повыситься до -4..-9˚C. Днем максимальная температура составит -2..-7˚C. Ветер южный, юго-западный умеренный, местами сильный порывами до 15—20 м/с.

Напомним, МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий и порекомендовало соблюдать осторожность.

Маргарита Головатенко