МЧС предупредило татарстанцев о метели и снежных заносах на дорогах

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

МЧС предупредило жителей Татарстана об ухудшении погодных условий:

По прогнозу Гидрометцентра РТ с 18 часов 7 марта до 18 часов 8 марта в республике ожидается метель с ухудшением видимости до 500—1000 метров, на дорогах гололедица, местами снежные заносы.

Также на территории Татарстана и в Казани ожидается сильный ветер порывами до 15—20 м/с, ночью и утром местами сильный снег. В МЧС призвали водителей и пешеходов к осторожности при передвижении.

Фото: pixabay.com

Несколько дней назад МЧС Татарстана так же предупредило жителей республики об ухудшении погодных явлений.

Маргарита Головатенко