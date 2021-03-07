В Чувашии зампреда ТИК оштрафовали за фальсификацию избирательных документов

Ибресинский районный суд Чувашии оштрафовал на 100 тыс. рублей заместителя председателя местной территориальной избирательной комиссии (ТИК) Светлану Шестеринову. Женщина признана виновной в фальсификации избирательных документов (ч.1 ст.142 УК РФ).

Установлено, что в сентябре прошлого года осужденная подменила заявления двух ранее судимых кандидатов в депутаты сельских поселений, выдвинутых партией «Единая Россия». При подачи документов в избирком они не указали сведения о своих судимостях, что грозило снятием их кандидатур с выборов.

Заместитель председателя Ибресинской ТИК подменила эти заявления, положив вместо них два новых документа, в которых данные о прежних судимостях кандидатов в депутаты сельских поселений были указаны.

Фото: Дарья Пинегина (архив)

В ЦИК Чувашии сообщили, что приговор суда в отношении Шестериновой скорее всего не приведет к отмене результатов голосования, по которым оба кандидата были избраны депутатами, пишет «Коммерсантъ».

Напомним, по результатам избирательной кампании в сентябре 2020 года МВД России не выявило нарушений на избирательных участках, которые могли бы оказать влияние на итоги выборов.

Татьяна Демина