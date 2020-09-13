МВД России сообщило об отсутствии нарушений, которые могли бы повлиять на итоги выборов

МВД РФ не выявило нарушений на избирательных участках, которые могли бы оказать влияние на итоги выборов, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомство.

В ведомстве сообщили, что за три дня голосования о вмешательстве в ход выборов и незаконной выдаче бюллетеней поступило 2 539 сообщений. Удалось выявить массовые вбросы ложной информации о выборах для того, чтобы в последующем раскрутить ее в СМИ и социальных сетях.

Более чем десяти тысячам россиянам, находящимся в ИВС, дали возможность отдать свой голос на выборах. Такой возможностью воспользовались более 30%.

Напомним, председатель Центризбиркома России Элла Памфилова признала, что в ряде регионов зафиксированы нарушения. Правда, по ее словам, вызваны они наблюдателями.

