Кабмин ужесточил требования к предоставляющим ипотечные займы организациям

Правительство России ужесточило требования к финансовым организациям, которые могут предоставлять займы по ипотеке. Об этом сообщила пресс-служба кабмина РФ.



В настоящее время ипотечные займы могут выдавать не только банки, но и иные финансовые организации, которые входят в перечень уполномоченных компаний, за который отвечает ДОМ.РФ. Претендовать на включение в этот перечень могли компании, которые выдали не менее 200 займов по ипотеке до октября 2019 года.

Новое постановление уточняет, какие кредиты эти организации должны иметь в своем «портфолио». Так, размер займа должен быть не менее 500 тысяч рублей, а минимальный срок — 36 месяцев. Деньги должны перечисляться единовременно.

«Размер процентной ставки не должен был превышать средневзвешенную процентную ставку по ипотечным кредитам более чем в два раза, а в договоре должно было быть прописано условие о страховании заложенного имущества», — сказано в сообщении.

Если организация предоставит недостоверную информацию, ее исключат из перечня. Так, подобное решение призвано не допустить недобросовестных игроков на рынок.

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Ранее сообщалось, что с января по октябрь 2020 года в России выдан 1,31 млн ипотечных кредитов на сумму свыше 3,2 трлн рублей. Это на 30% выше, чем за аналогичный период 2019 года по числу кредитов и на 45% выше по объемам выдачи.

Маргарита Головатенко