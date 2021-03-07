В Татарстане число выздоровевших от COVID-19 превысило 15 тысяч человек

В Татарстане за последние сутки зарегистрировано 50 новых случаев COVID-19. Всего на 7 марта в Татарстане зарегистрировано 18 334 случая COVID-19. Об этом сообщает федеральный оперштаб по борьбе с инфекцией.

По данным на 7 марта, от коронавируса из больниц выписалось 15 026 человек. За сутки — 35 пациентов. За весь период болезнь унесла жизни 360 татарстанцев.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, днем ранее в Татарстане за сутки выявляли 49 заболевших COVID-19.

Маргарита Головатенко