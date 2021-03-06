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В Татарстане за сутки выявили еще 49 заболевших COVID-19

10:57, 06.03.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане за сутки выявили еще 49 заболевших COVID-19
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане за последние сутки выявили еще 49 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших в республике — 18 284 человека, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 6 марта, в Татарстане за последние сутки выздоровели 54 человека. Количество выписавшихся достигло 14 991 человека. За весь период умерли 355 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в республике выявилен 51 новый случай заражения COVID-19 и зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса: скончались двое мужчин 1931 и 1949 годов рождения и женщина 1948 года рождения.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан
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