В Татарстане за сутки выявили еще 49 заболевших COVID-19

В Татарстане за последние сутки выявили еще 49 случаев заражения коронавирусом. Всего заболевших в республике — 18 284 человека, сообщает федеральный оперштаб.

По данным на 6 марта, в Татарстане за последние сутки выздоровели 54 человека. Количество выписавшихся достигло 14 991 человека. За весь период умерли 355 человек.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, вчера в республике выявилен 51 новый случай заражения COVID-19 и зарегистрировали еще три случая смерти от коронавируса: скончались двое мужчин 1931 и 1949 годов рождения и женщина 1948 года рождения.

Маргарита Головатенко