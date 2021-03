Ян лишился чемпионского пояса из-за дисквалификации в бою со Стерлингом

Российский боец Петр Ян лишился чемпионского пояса в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Первый раунд остался за американцем, но в последующем Ян наращивал свое преимущество. Россиянин раз за разом отправлял Стерлинга в партер, где он способен действовать лучше соперника.

Перед четвертым раундом секунданты подсказали Яну провести запрещенный удар коленом, после чего российский боец выполнил просьбу своего тренерского штаба. В результате Петр был дисквалифицирован решением судей и чемпионский пояс перешел к Стерлингу.

