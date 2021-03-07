Ян лишился чемпионского пояса из-за дисквалификации в бою со Стерлингом

Российский боец Петр Ян лишился чемпионского пояса в бою с Алджамейном Стерлингом на турнире UFC 259 в Лас-Вегасе.

Первый раунд остался за американцем, но в последующем Ян наращивал свое преимущество. Россиянин раз за разом отправлял Стерлинга в партер, где он способен действовать лучше соперника.

Перед четвертым раундом секунданты подсказали Яну провести запрещенный удар коленом, после чего российский боец выполнил просьбу своего тренерского штаба. В результате Петр был дисквалифицирован решением судей и чемпионский пояс перешел к Стерлингу.

Finally getting to watch the sequence and wow...Heartbreaking to watch https://t.co/jbXQySL3rx — Aljamain Sterling (@funkmasterMMA) March 7, 2021

«Бой был близким. Не так я хотел победить. Я пытался продолжить бой даже в таком состоянии, но я был в плохом состоянии после такого удара. Надеюсь, фанатам бой понравился. Возможно, это вообще бой года. Извиняюсь, что бой завершился именно так», — сказал Стерлинг.

Примечательно, что сразу же после получения пояса, американец сбросил пояс на канвас.



«Прошу прощения и желаю скорейшего выздоровления Стерлингу. Я не хотел наносить незаконный удар, я просто совершил большую ошибку и заплатил за это», — написал Ян в своих соцсетях после боя.

Напомним, боксер Петр Ян одержал победу над Жозе Альдо на UFC 251 в июле этого года. В этом бою российский спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе техническим нокаутом. Защита титула должна была пройти 12 декабря, но организация перенесла бой со Стерлингом на март.