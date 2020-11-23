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Дана Уайт отменил бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC

00:28, 23.11.2020
Дана Уайт отменил бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC
Фото: youtube.com / скриншот

Президент UFC Дана Уайт решил не проводить бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга за звание чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя «личными», — передает ТАСС слова источника.

Встреча должна была состояться 12 декабря.

Напомним, боксер Петр Ян одержал победу над Жозе Альдо на UFC 251 в июле этого года. В этом бою российский спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе техническим нокаутом.

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