Дана Уайт отменил бой Яна и Стерлинга за звание чемпиона UFC

Президент UFC Дана Уайт решил не проводить бой Петра Яна и Алджамейна Стерлинга за звание чемпиона промоушена в легчайшем весе.

«Бой не состоится. Новых дат пока нет. Можно назвать причины отмены боя «личными», — передает ТАСС слова источника.

Встреча должна была состояться 12 декабря.

Напомним, боксер Петр Ян одержал победу над Жозе Альдо на UFC 251 в июле этого года. В этом бою российский спортсмен завоевал титул чемпиона UFC в легчайшем весе техническим нокаутом.