В Татарстане смертность в январе выросла на 20,1% в годовом выражении

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В январе 2021 года в Татарстане умерли 4 860 человек, следует из данных Росстата. Для сравнения, за первый месяц прошлого года в республике зафиксировали 4 048 смертей. Таким образом, в январе смертность в Татарстане в годовом выражении выросла на 20,1%.

В ПФО в январе текущего года умерли 44 487 человек, что 9 565 больше, чем за аналогичный период 2020 года. Годовой прирост смертности составил 27,4%.

В России в первый месяц 2021 года умерли 219 769 человек, в январе 2020 — 164 075 человек. Таким образом, годовой прирост смертности в стране составил 33,9%.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, В Татарстане причины 91,9% избыточной смертности остаются неуточненными — коронавирус повлиял лишь на 562 случая течения смертельных заболеваний из 11 585 избыточных смертей, это всего лишь 4,9%.



Татьяна Демина