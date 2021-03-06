Чернышенко поручил ввести в вузах должность проректора по цифровизации

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко на выездном совещании «Кадры для будущего», которое сегодня проходит в Иннополисе предложил ввести во всех российских вузах должность проректора по цифровизации.



«Давайте это оформим в виде поручения, поскольку это наш «цифровой спецназ» и это показало эффективность свою», — заявил он, обращаясь к главе Минобрнауки России Валерию Фалькову.

По словам Чернышенко, в российских университетах должны быть кадры, обладающими необходимыми компетенциями для занятия должности проректора по цифровизации. «Если таких нет, то надо, конечно, искать», — добавил он.

Чернышенко заявил, что в вузах необходимо планировать четкую программу цифровой трансформации и план цифровых инициатив. Проректоры, занимающиеся этими вопросами, будут должны согласовать их у министра цифровизации. «И тогда у нас действительно что-то изменится», — констатировал вице-премьер.

Фото: tatarstan.ru

Напомним, на совещании в Иннополисе Чернышенко заявил, что для обеспечения прорыва в экономике России нужны кадры с цифровыми компетенциями. Он отметил, до 2024 года в стране необходимо подготовить 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые будут обучать кадры для цифровой экономики. Опорным вузом в этом деле станет Иннополис.

