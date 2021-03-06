Минниханов: Татарстан готов стать «ускорителем» при подготовке специалистов в сфере цифровой экономики

Президент Татарстана Рустам Минниханов на выездном совещании «Кадры для будущего», которое сегодня проходит в Иннополисе заявил, что республика готова стать «ускорителем» при подготовке специалистов в сфере цифровой экономики.

Он отметил, что подготовка кадров в этой области — важная задача. Поэтому Татарстан готов сотрудничать в этом вопросе с вузами других регионов России и развивать совместные проекты.

Минниханов обратил внимание, что после проведения международного чемпионата WorldSkills в республике создали 41 ресурсный центр. Они помогают в подготовке и переподготовке специалистов в соответствии с запросами современной экономики.

Напомним, в выездном совещании «Кадры для будущего» принял участие вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. Он заявил, что до 2024 года в России должны быть подготовлены 80 тысяч преподавателей высшей школы, которые займутся обучением кадров для цифровой экономики страны. Опорным вузом в этой работе станет Иннополис.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Чернышенко обратил внимание, что для обеспечения прорыва в экономике стране нужны кадры с цифровыми компетенциями.