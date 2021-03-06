Татарстан станет пилотным регионом по проекту комплексной оценки доходов домохозяйств и семей

Татарстан и Нижегородская область выбраны в качестве пилотных регионов в рамках проекта Минтруда по комплексной оценке доходов домохозяйств и семей. Средства направят на доработку ПО повышения адресности соцпомощи. Всего на проект правительство России выделило 167,9 млн рублей.



Для беззаявительного информирования граждан о возможности помощи к работе привлекли ФНС, Росстат и ПФР, сообщает министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, перед социальным казначейством стоит задача об информировании граждан о возможности получения помощи в случае, если семья оказалась в бедности. Для этого нужно уметь оценить материальное положение семьи быстро — без справок с заявителя.

Основные цели пилотного проекта — сформировать реестры семей и домохозяйств, оценить их доходы, проверить алгоритмы передачи данных в ходе межведомственного взаимодействия. По результатам проекта изучат возможности оценки доходов исходя из данных административного учета и целесообразность их применения при оценке нуждаемости, сообщает ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что различные факторы иногда бывают серьезной помехой в борьбе с бедностью. Песков добавил, что борьба с бедностью в стране — абсолютнейший приоритет для российских властей и президента России Владимира Путина. Он отметил, вопрос преодоления бедности прорабатывается на постоянной основе.

Маргарита Головатенко