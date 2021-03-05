Пять предприятий Кукморского района РТ задолжали по налогам

В Кукморском районе РТ пять предприятий несвоевременно и не в полном объёме выполняли свои налоговые обязательства. Нарушения законодательства выявила прокуратура.

Сотрудники надзорного ведомства установили, что глава крестьянского (фермерского) хозяйства Хадиев Д.М. не уплатил более 80 тыс. рублей налога на добавленную стоимость (НДС).

Компания «Агропромснаб» имеет задолженность по налогам на сумму свыше 240 тыс. рублей, ООО «Бозкурт» — более 120 тыс. рублей. Предприятие «Ремстроймонтаж-2» не уплатило более 630 тыс. рублей, а СПССК «Кукмор Логистик» — более 700 тыс. рублей.

Прокуратура внесла в адрес руководителей кукморских предприятий представления об устранении выявленных нарушений и привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. Акты реагирования находятся на стадии рассмотрения.

Фото: realnoevremya.ru

Напомним, в Татарстане судебные приставы за один день арестовали и изъяли 11 автомобилей из-за долгов владельцев по налогам.



Татьяна Демина