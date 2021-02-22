Приставы Татарстана взыскали с должников около 340 млн рублей долгов с начала 2021 года

Судебные приставы в Татарстане арестовали и изъяли 11 автомобилей за один день из-за долгов владельцев по налогам. Восемь из должников погасили долги на месте, сообщает пресс-служба УФССП России по РТ.



Так, жительница Казани в полном объеме выплатила долг, когда приставы хотели наложить арест на ее автомобиль «Kia Ceed». Сумма долга составила 240 тысяч рублей.

Всего за 20 февраля граждане погасили порядка 500 тысяч рублей задолженности. С начала текущего года приставы Татарстана взыскали с должников уже около 340 млн рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее сообщалось, что в Казани судебные приставы арестовали и изъяли Porsche Cayenne у 42-летней женщины. Она не платила налоги с 2019 года, долг составляет 170 тыс. рублей.

Маргарита Головатенко