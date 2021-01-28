Татарстанец обвиняется в покушении на изнасилование, женщину спас муж

43-летний житель Сармановского района Татарстана обвиняется в покушении на изнасилование. Об этом сообщает СК РФ по РТ.



Следствие считает, что 26 января вечером подозреваемый подкараулил 40-летнюю женщину, которая возвращалась домой с работы. Угрожая ей ножом, он насильно увел ее к себе домой и попытался изнасиловать, женщина сопротивлялась.

Соседи злоумышленника увидели, как он затаскивает женщину в дом, и сообщили об этом ее мужу, с которым были знакомы. Тот пришел в дом, пресек действия злоумышленника и вызвал полицию.

Обвиняемый отказался от дачи показаний. Следствие в скором времени обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Ранее мужчина привлекался к ответственности за аналогичное преступление. Сейчас выясняются все обстоятельства произошедшего, продолжается расследование уголовного дела.

Фото: pixabay.com

Ранее Набережночелнинский суд вынес приговор пятерым мужчинам, обвиняемым в групповом изнасиловании 23-летней девушки в туалете кафе.



Маргарита Головатенко