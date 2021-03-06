Сегодня в Татарстане ожидается небольшой снег и до -10 градусов

В субботу, 6 марта, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Местами прогнозируется небольшой снег. На дорогах сохранится гололедица.



Ветер юго-западный с переходом на северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -5 до -10 градусов. В Казани прогнозируется от -6°С до -8°С. В Набережных Челнах днем столбики термометров будут колебаться от -6°С до -10°С.

Ранее Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на праздничные выходные. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, в понедельник же в республику вернется метель.

Татьяна Демина