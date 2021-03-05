Стала известна погода на предстоящие праздничные выходные

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз на праздничные выходные. В субботу и воскресенье осадков не ожидается, в понедельник же в республику вернется метель.

В субботу, 6 марта, в Татарстане будет облачная погода с прояснениями. Местами пройдет небольшой снег. Ночью температуры понизятся до -9...-14°, в низких местах при прояснениях до -19°, днем ожидается -5... -10°.

В воскресенье, 7 марта, осадков не прогнозируется. В конце дня и вечером к западным районам приблизится фронтальный раздел очередного северо-западного циклона, там начнется метель. Ожидается, что ночью морозы составят -15... -20°, при прояснениях до -24°, днем -6... -11°.

Фото: МЧС РТ

В праздничный понедельник, 8 марта, погода будет зависеть от влияния циклонов и активных фронтальных разделов. Синоптики прогнозируют снег и метели с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—20 м/с. Ночью температуры составят -7... -12°, на юге и востоке при прояснениях до -15°, днем температуры повысятся до -1... -6°.

Во вторник, 9 марта, также будет идти снег. Ночью температуры понизятся до -11... -16°, днем ожидается не выше -5... 10°.

Отметим, что ранее синоптики Гидрометцентра РТ предупреждали о неблагоприятных погодных условиях 5 марта. Сообщалось, что на территории Татарстана и Казани в пятницу ночью сохранится метель с существенным ухудшением видимости, сильный ветер порывами 15—18 м/с.



Ольга Плешкова