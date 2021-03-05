В колонию Казани пытались пронести марихуану в креме для бритья

В исправительную колонию №18 в Казани пытались пронести марихуану в креме для бритья. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РТ.

Сотрудники колонии провели досмотр передачи, в которой находился крем для бритья. В нем ухищренным способом был спрятан сверток с неким веществом. Экспертиза показала, что это каннабис весом 5 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Родственникам осужденных настоятельно рекомендуют самостоятельно формировать посылки и передачи и не передавать в исправительные учреждения вещи и продукты, полученные от других лиц.

Ранее 24-летнего сотрудника УФСИН по РТ задержали 8 февраля при попытке проноса наркотиков в «зону», однако подтвердить подозрения оперативников помогли хирурги зеленодольской больницы. Медикам удалось извлечь из организма задержанного два свертка.



Ольга Плешкова