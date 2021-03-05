Новости общества

18:12 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В колонию Казани пытались пронести марихуану в креме для бритья

16:47, 05.03.2021
В колонию Казани пытались пронести марихуану в креме для бритья
Фото: realnoevremya.ru

В исправительную колонию №18 в Казани пытались пронести марихуану в креме для бритья. Об этом рассказали в пресс-службе УФСИН РТ.

Сотрудники колонии провели досмотр передачи, в которой находился крем для бритья. В нем ухищренным способом был спрятан сверток с неким веществом. Экспертиза показала, что это каннабис весом 5 грамм.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса РФ.

Фото: Максим Платонов (архив)

Родственникам осужденных настоятельно рекомендуют самостоятельно формировать посылки и передачи и не передавать в исправительные учреждения вещи и продукты, полученные от других лиц.

Ранее 24-летнего сотрудника УФСИН по РТ задержали 8 февраля при попытке проноса наркотиков в «зону», однако подтвердить подозрения оперативников помогли хирурги зеленодольской больницы. Медикам удалось извлечь из организма задержанного два свертка.

    Ольга Плешкова
    ОбществоПроисшествия Татарстан
    комментарии 0

    комментарии

    Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

    Войти через соцсети
    Свернуть комментарии

    Новости партнеров

    Читайте также

    Спецпроекты

    Рекомендуем