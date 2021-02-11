В Татарстане врачи помогли изъять наркотики из организма инспектора ФСИН

Накануне в Казани арестовали младшего инспектора исправительной колонии №5 Татарстана Артема Тараканова. 24-летнего сотрудника УФСИН по РТ задержали 8 февраля при попытке проноса наркотиков в «зону», однако подтвердить подозрения оперативников помогли хирурги зеленодольской больницы, сообщают источники «Реального времени».



Медикам удалось извлечь из организма задержанного два свертка. По данным экспертиз, в них были гашиш, марихуана и амфетамин общим весом 22,2 грамма.

В разработке и задержании инспектора участвовали сотрудники УФСБ по РТ, служба собственной безопасности УФСИН по РТ и оперативники колонии №5.

9 февраля во 2-м отделе Следкома по РТ Тараканову предъявили обвинение в покушении на сбыт наркотических и психотропных веществ в крупном размере с использованием служебного положения.

На заседании Советского райсуда Казани по мере пресечения обвиняемый просил избрать ему домашний арест. Суд отправил его в СИЗО до 8 апреля.

Ранее в Татарстане к 8,5 года колонии строгого режима был приговорен экс-сотрудник той же колонии №5 — за пронос наркотиков и взятку.