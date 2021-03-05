«Самара Арену» хотят лишить системы контроля

АО «ФНПЦ «ПО «Старт» им. М.В. Проценко» (входит в госкорпорацию «Росатом») подало иск к правительству Самарской области и региональному Министерству спорта. Компания через суд требует взыскать более 200 единиц оборудования системы контроля и управления доступом (СКУД) «Пилот», которое установлено на стадионе «Самара Арена», пишет «Волга Ньюс».

Оборудование было заложено по договору подряда с казанским ООО «Тонас» на 73 млн рублей. Заказчик оплатил только часть работы, и «Старт» пошел в суд. Татарстанский арбитраж поддержал требования на 25 млн рублей, но взыскать деньги истец не смог — к тому времени «Тонас» обанкротился, а его собственники самоликвидировались.



Бывшим владельцем «Тонаса» является Ильгиз Гилязетдинов. Ему же принадлежит ООО «Глобус», управляющее несколькими компаниями владельца ООО «ПСО «Казань» и депутата Госсовета РТ Равиля Зиганшина, которое, в свою очередь, выступало генподрядчиком строительства стадиона «Самара Арена».

Напомним, ПСО «Казань» в ближайшее время устранит выявленные на стадионе дефекты. Из-за этого самарский футбольный клуб «Крылья Советов» на ближайшие несколько недель переедет на резервный стадион «Металлург». ПСО «Казань» признало гарантийный случай, подписало необходимые акты и документы и обязалось за свой счет устранять выявленные дефекты. Однако некоторые детали для ремонтных работ потребуют времени на доставку, поэтому ремонт продолжится примерно до 15—20 марта.

Недавно суд назначил дополнительную экспертизу стадиона «Самара Арена».