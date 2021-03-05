Минниханов: в Татарстане каждый шестой брак является межнациональным

В 2020 году в Татарстане было создано более 19 тысяч новых семей, каждый 6-й брак является межнациональным. Об этом заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на церемонии вручения медалей «Ана даны — Материнская слава».

Также он сообщил, что более половины из всех рожденных детей в прошлом году — вторые и последующие.

В ноябре прошлого года ДУМ России опубликовало богословское заключение рекомендательного характера, согласно которому мусульманам запрещается вступать в брак с представителями другой религии. По мнению духовенства, межконфессиональный брак ведет к внутрисемейным проблемам и проблемам воспитания детей. Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин считает, что богословское заключение не повлияет на взаимоотношения в республике.